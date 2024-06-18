20:35 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева обыграла обидчицу Елены Рыбакиной

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 41) одержала победу в первом круге женского одиночного разряда турнира в Бирмингеме (Англия), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Казахстанка обыграла француженку Клару Бюрель со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался один час и 26 минут. На счету Путинцевой один эйс, ни одной двойной ошибки и 56 процентов всех выигранных очков.

Во втором круге казахстанка встретится с победительницей пары Кейти Бултер (Великобритания) — Ангелина Калинина (Украина).

Добавим, Бюрель на US Open-2022 сенсационно в первом круге обыграла первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину — 6:4, 6:4.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь