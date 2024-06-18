Теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев выступят на Олимпиаде в Париже

Среди россиян в мужской части турнира также выступят Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. В женской сетке, помимо Андреевой, сыграют Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер. В парном разряде Медведев сыграет с Сафиуллиным, Котов — с Карацевым, Андреева — с Кудерметовой, Александрова — со Шнайдер.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не смогут сыграть на Олимпиаде.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241409&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На предыдущей летней Олимпиаде российские теннисисты завоевали три медали — золотую и две серебряные. В финале микста Рублев и Анастасия Павлюченкова обыграли Карацева и Елену Веснину. В финале одиночного разряда Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву.