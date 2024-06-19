Сенсацией завершился матч лучшего теннисиста Казахстана
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 17) сыграл во втором круге турнира в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 17) сыграл во втором круге турнира в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.
Соперником казахстанца был американский теннисист Кристофер Юбэнкс (№ 44). Встреча завершилась победой Юбэнкса по итогам трех сетов — 7:6 (5), 4:6, 6:3. Матч продолжался два часа и 11 минут.
На счету Бублика 22 эйса и четыре двойные ошибки.
В следующем круге Юбэнкс сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Чжан Чжичжэнь (Китай).
Напомним в первом круге Бублик обыграл австралийца Макса Перселла.