Матч Калинской с Соболенко в четвертьфинале Берлина перенесен на завтра
Руководство травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) объявило, что сегодняшний игровой день был досрочно завершён из-за дождя.
Руководство травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) объявило, что сегодняшний игровой день был досрочно завершён из-за дождя.
Таким образом, сегодня, 21 июня, был полностью сыгран лишь один четвертьфинальный поединок. Причём это был матч, в котором казахстанка Елена Рыбакина снялась из-за недомогания уже в первом сете при счёте 1:3.
Матчи турнира в Берлине-2024, которые перенесены на завтра (расписание):