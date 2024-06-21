18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч Калинской с Соболенко в четвертьфинале Берлина перенесен на завтра

Руководство травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) объявило, что сегодняшний игровой день был досрочно завершён из-за дождя.

Источник: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Таким образом, сегодня, 21 июня, был полностью сыгран лишь один четвертьфинальный поединок. Причём это был матч, в котором казахстанка Елена Рыбакина снялась из-за недомогания уже в первом сете при счёте 1:3.

Матчи турнира в Берлине-2024, которые перенесены на завтра (расписание):

  • Анна Калинская (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — перенесён на 22 июня. Будет сыгран первым запуском. Начало приблизительно в 13:30 мск.
  • Джессика Пегула (США, 4) — Катержина Синякова (Чехия, Q) — 7:6 (7:2), 3:6, 4:2 (прерван, будет доигран 22 июня, время начала матча уточняется).
  • Кори Гауфф (США, 1) — Онс Жабер (Тунис, 8) — перенесён, будет сыгран завтра, 22 июня, время начала матча уточняется.

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