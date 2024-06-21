Экс-российская теннисистка попала в состав сборной Франции на Олимпиаду

Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева попала в состав сборной Франции на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Состав опубликован на сайте федерации тенниса страны.

У женщин сыграют Грачева, Каролин Гарсия, Клара Бюрель и Диан Парри, у мужчин — Уго Умбер, Гаэль Монфис, Артур Фис и Корентен Муте.

В парах выступят Гарсия/Парри и Эдуар Роже-Васслен/Фабьен Ребуль. Состав вторых пар и микста французы объявят позднее.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241559&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

23-летняя Грачева, которая ранее представляла Россию, в июне 2023 года получила французское гражданство. Сейчас она занимает 69-е место в рейтинге WTA, является четвертой ракеткой Франции.