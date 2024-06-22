Даниил Медведев оценил значимость Олимпиады

«Предполагаю, что в теннисе Олимпиада важнее, чем в футболе. Думаю, процентов 80 игроков считают ее большим турниром». — рассказал пятый номер мирового рейтинга.

Ранее в Госдуме отреагировали на допуск теннисистов из России до Олимпиады в Париже. «Большим трудом, своими успехами российские теннисисты заслужили право на участие в Олимпийских играх. Да, с ограничениями. Но они прошли сложный путь, связанный в том числе с психологическим давлением со стороны соседей и некоторых других стран, требовавших их недопуска и отстранения», — заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.