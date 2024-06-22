15:34 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Калинская вышла в полуфинал турнира в Берлине

В четвертьфинале она победила белоруску Арину Соболенко, которая снялась с матча в первом сете.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская стала полуфиналисткой турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в Берлине на травяных кортах.

В четвертьфинале Калинская встречалась с белоруской Ариной Соболенко, посеянной на турнире под вторым номером. При счете 5:1 в пользу россиянки в первом сете Соболенко отказалась продолжить встречу из-за повреждения.

В полуфинале Калинская встретится с Викторией Азаренко из Белоруссии.

Калинской 25 лет, она занимает 24-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, также в ее активе три победы на турнирах WTA в парном разряде.

Турнир в Берлине завершится 23 июня.

Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
Винер о реакции поляков: это уже истерика, самая настоящая истерика
Юран назвал двух выделяющихся футболистов из России
Американец подписал контракт с ЦСКА в шахте
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь