Российская теннисистка Калинская вышла в полуфинал турнира в Берлине
В четвертьфинале она победила белоруску Арину Соболенко, которая снялась с матча в первом сете.
В четвертьфинале она победила белоруску Арину Соболенко, которая снялась с матча в первом сете.
БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская стала полуфиналисткой турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в Берлине на травяных кортах.
В четвертьфинале Калинская встречалась с белоруской Ариной Соболенко, посеянной на турнире под вторым номером. При счете 5:1 в пользу россиянки в первом сете Соболенко отказалась продолжить встречу из-за повреждения.
В полуфинале Калинская встретится с Викторией Азаренко из Белоруссии.
Калинской 25 лет, она занимает 24-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, также в ее активе три победы на турнирах WTA в парном разряде.
Турнир в Берлине завершится 23 июня.