Российская теннисистка Калинская вышла в полуфинал турнира в Берлине

В четвертьфинале Калинская встречалась с белоруской Ариной Соболенко, посеянной на турнире под вторым номером. При счете 5:1 в пользу россиянки в первом сете Соболенко отказалась продолжить встречу из-за повреждения.

Калинской 25 лет, она занимает 24-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, также в ее активе три победы на турнирах WTA в парном разряде.