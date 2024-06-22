Соболенко завершила выступление на турнире WTA-500 в Берлине

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA-500 в Берлине с призовым фондом $922,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.



В сегодняшнем четвертьфинальном поединке третья ракетка планеты уступала в первом сете российской теннисистке Анне Калинской (24-й номер мирового рейтинга) со счетом 1:5, после чего не смогла продолжить игру из-за проблем со здоровьем. В своем первом матче Арина Соболенко обыграла еще одну россиянку Дарью Касаткину (14) — 6:1, 6:4. В полуфинале Калинская встретится с белоруской Викторией Азаренко (19), которая в первом матче ¼ финала была сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (4). Ранее Азаренко победила гречанку Марию Саккари — 6:4, 6:2 и турчанку Зейнеп Сонмез (157) — 6:3, 6:3.



В 2021 году Азаренко и Соболенко стали победительницами парного разряда этих соревнований. Нынешний турнир на открытых травяных кортах немецкой столицы финиширует 23 июня.