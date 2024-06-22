Российская теннисистка Потапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Бирмингеме
В полуфинале россиянка проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович.
В полуфинале россиянка проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович.
ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в Бирмингеме на травяном покрытии.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Томлянович. Потапова имела седьмой номер посева. В финале Томлянович сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.
Потаповой 23 года, она является 36-й ракеткой мира. В активе спортсменки две победы на соревнованиях под эгидой WTA в одиночном разряде. Выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Франции 2024 года стал ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.
Турнир в Бирмингеме завершится 23 июня. Общий призовой фонд составляет $267 тыс. Ранее победительницами турнира становились россиянки Вера Звонарева и Мария Шарапова.