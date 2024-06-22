Российская теннисистка Потапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Бирмингеме

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Томлянович. Потапова имела седьмой номер посева. В финале Томлянович сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Потаповой 23 года, она является 36-й ракеткой мира. В активе спортсменки две победы на соревнованиях под эгидой WTA в одиночном разряде. Выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Франции 2024 года стал ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.