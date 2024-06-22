16:58 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Потапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Бирмингеме

В полуфинале россиянка проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в Бирмингеме на травяном покрытии.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Томлянович. Потапова имела седьмой номер посева. В финале Томлянович сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Потаповой 23 года, она является 36-й ракеткой мира. В активе спортсменки две победы на соревнованиях под эгидой WTA в одиночном разряде. Выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Франции 2024 года стал ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Турнир в Бирмингеме завершится 23 июня. Общий призовой фонд составляет $267 тыс. Ранее победительницами турнира становились россиянки Вера Звонарева и Мария Шарапова.

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