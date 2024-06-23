Вторая ракетка мира Гауфф не прошла в финал турнира в Берлине

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американская теннисистка Кори Гауфф проиграла соотечественнице Джессике Пегуле в полуфинале турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 800 тысяч евро.

Встреча, которая была прервана на тай-брейке и перенесена с субботы на воскресенье, завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:2) в пользу четвертой ракетки турнира. Гауфф, занимающая второе место в мировом рейтинге, была посеяна под первым номером. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.