13:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вторая ракетка мира Гауфф не прошла в финал турнира в Берлине

Вторая ракетка мира Гауфф уступила Пегуле в полуфинале турнира в Берлине.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американская теннисистка Кори Гауфф проиграла соотечественнице Джессике Пегуле в полуфинале турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 800 тысяч евро.

Встреча, которая была прервана на тай-брейке и перенесена с субботы на воскресенье, завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:2) в пользу четвертой ракетки турнира. Гауфф, занимающая второе место в мировом рейтинге, была посеяна под первым номером. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

В финале Пегула сыграет с россиянкой Анной Калинской.

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