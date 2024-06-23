16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Калинская проиграла Пегуле в финале турнира в Берлине

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская уступила американке Джессике Пегуле в финале турнира WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 800 тысяч евро.

Источник: AP 2023

Встреча завершилась со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки, которая была посеяна на турнире под четвертым номером. Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут.

Пегуле 30 лет, она завоевала пятый титул в одиночном разряде. Американка располагается на пятой строчке мирового рейтинга. Она шесть раз доходила до четвертьфинала турниров Большого шлема. 25-летняя Калинская является 24-й ракеткой мира. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является четвертьфинал последнего Открытого чемпионата Австралии.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Винер увидела на Играх БРИКС много талантливых гимнасток
Красота Делона, взгляд Онегина: будущий муж Трусовой — кто он такой?
'Весь Запад против России': Карякин о запрете триколора на играх Украины
Злющая Алина: за что Загитова собралась перекрасить Баскова
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь