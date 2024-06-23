Калинская проиграла Пегуле в финале турнира в Берлине

Встреча завершилась со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки, которая была посеяна на турнире под четвертым номером. Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут.

Пегуле 30 лет, она завоевала пятый титул в одиночном разряде. Американка располагается на пятой строчке мирового рейтинга. Она шесть раз доходила до четвертьфинала турниров Большого шлема. 25-летняя Калинская является 24-й ракеткой мира. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является четвертьфинал последнего Открытого чемпионата Австралии.