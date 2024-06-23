Янник Синнер стал чемпионом турнира в Галле, обыграв Хуркача
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия).
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия).
В финале Синнер обыграл поляка Хуберта Хуркача (8-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).
Матч продолжался 1 час и 51 минут3. На счету Синнера десять эйсов и одна двойная ошибка. Хуркач выполнил 13 подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Стоит отметить, что в матче не было ни одного брейка. Итальянец не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх, у поляка один нереализованный брейк-пойнт.
Для победителя Открытого чемпионата Австралии — 2024 этот титул стал 14 в карьере и первый на траве. 22-летний Синнер проводил дебютный турнир в качестве первой ракетки мира.