17:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Янник Синнер стал чемпионом турнира в Галле, обыграв Хуркача

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия).

Источник: AP 2023

В финале Синнер обыграл поляка Хуберта Хуркача (8-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).

Матч продолжался 1 час и 51 минут3. На счету Синнера десять эйсов и одна двойная ошибка. Хуркач выполнил 13 подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Стоит отметить, что в матче не было ни одного брейка. Итальянец не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх, у поляка один нереализованный брейк-пойнт.

Для победителя Открытого чемпионата Австралии — 2024 этот титул стал 14 в карьере и первый на траве. 22-летний Синнер проводил дебютный турнир в качестве первой ракетки мира.

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