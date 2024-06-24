Сын Анны Дмитриевой: «В последние дни мама очень плохо себя чувствовала. Заболевание было серьезным»

«Мама давно болела, но стойко с этим справлялась. Многие не догадывались о ее болезни на протяжении многих-многих лет. Это было в ее духе. Заболевание было серьезным, но не хотелось бы говорить о подробностях недуга. В последние дни общался с мамой, и она чувствовала себя очень плохо.



Мне достаточно сложно говорить о своей маме. Я даже не представляю, какой она была спортсменкой, только читал и слушал рассказы других людей. Но мама была просто умной женщиной, и за всю мою жизнь она ни разу не сказала ни одного слова чуши или глупости. Это полностью характеризует ее как человека», — сказал Чуковский в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.