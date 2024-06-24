Сын Анны Дмитриевой: «В последние дни мама очень плохо себя чувствовала. Заболевание было серьезным»
Дмитрий Чуковский, сын комментатора Анны Дмитриевой, высказался об уходе из жизни своей матери, легендарной советской теннисистки.
Дмитрий Чуковский, сын комментатора Анны Дмитриевой, высказался об уходе из жизни своей матери, легендарной советской теннисистки.
О смерти Дмитриевой в возрасте 83 лет в понедельник сообщил журналист Юрий Рост.
«Мама давно болела, но стойко с этим справлялась. Многие не догадывались о ее болезни на протяжении многих-многих лет. Это было в ее духе. Заболевание было серьезным, но не хотелось бы говорить о подробностях недуга. В последние дни общался с мамой, и она чувствовала себя очень плохо.
Мне достаточно сложно говорить о своей маме. Я даже не представляю, какой она была спортсменкой, только читал и слушал рассказы других людей. Но мама была просто умной женщиной, и за всю мою жизнь она ни разу не сказала ни одного слова чуши или глупости. Это полностью характеризует ее как человека», — сказал Чуковский в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.