16:18 (мск), источник: Sport24

Сын Анны Дмитриевой: «В последние дни мама очень плохо себя чувствовала. Заболевание было серьезным»

Дмитрий Чуковский, сын комментатора Анны Дмитриевой, высказался об уходе из жизни своей матери, легендарной советской теннисистки.

Источник: РИА "Новости"

О смерти Дмитриевой в возрасте 83 лет в понедельник сообщил журналист Юрий Рост.

«Мама давно болела, но стойко с этим справлялась. Многие не догадывались о ее болезни на протяжении многих-многих лет. Это было в ее духе. Заболевание было серьезным, но не хотелось бы говорить о подробностях недуга. В последние дни общался с мамой, и она чувствовала себя очень плохо.

Мне достаточно сложно говорить о своей маме. Я даже не представляю, какой она была спортсменкой, только читал и слушал рассказы других людей. Но мама была просто умной женщиной, и за всю мою жизнь она ни разу не сказала ни одного слова чуши или глупости. Это полностью характеризует ее как человека», — сказал Чуковский в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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