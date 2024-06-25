26 россиян подписали декларацию о нейтралитете перед Уимблдоном. О чем там говорится?

На Уимблдонском теннисном турнире стартовала квалификация, в которой заявлены сразу 10 россиянок. Еще 16 наших спортсменов претендуют на прямые путевку в одиночные сетки. И это только взрослые одиночные турниры. В общей сложности представителей России на кортах Лондона будет более 40, а с нейтралами из Белоруссии — более пяти десятков. И все они столкнулись (или еще столкнутся) с особыми правилами получения британской визы.

В их основе — декларация о политическом нейтралитете (Neutrality Agreement). Этот документ в свое время даже ради чемпионата мира отказались подписывать российские велосипедисты. Однако теннисисты уже второй год не видят в выполнении требованиий британцев особых проблем.

Действуют прежние договоренности

«Теннисисты из России и Белоруссии для участия в турнире в прошлом году должны были подписать декларацию о нейтралитете. В этом году действуют такие же договоренности», — цитирует ТАСС пресс-службу Уимблдона.

Год назад документ под названием Neutrality Agreement был придуман британским правительством во многом в качестве оправдания за отказ от прежней политики тотального бана россиян и белорусов в спорте. Напомню, что в 2022 году Всеанглийский лаун-теннисный клуб не допустил наших теннисистов до своих турниров, из-за чего попал под санкции международной федерации ITF, а также профессиональных ATP и WTA-туров. Эти организации с февраля 2022-го позволяют нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом. И Уимблдонский турнир за ужесточение санкций был лишен права на рейтинговые очки и оштрафован.

Теннисные власти Великобритании с самого начала говорили, что действовали под давлением правительства своей страны, которое весной 2022 года практически закрыло границу для спортсменов из России и Белоруссии. Однако весной 2023 года сторонникам жестких культурных санкций пришлось дать задний ход. И, чтобы сохранить лицо, политики придумали декларацию о нейтралитете — бумагу, в которой спортсмен обещал не делать публичных заявлений в поддержку СВО. Впоследствии в документ добавили обязательство не получать финансовой поддержки из госбюджета и от государственных компаний из России — именно об этот пункт летом 2023 года и споткнулись накануне чемпионата мира в Глазго наши велосипедисты.

Помимо прочего, на Уимблдоне запрещено проносить на трибуны флаги России и Белоруссии и рекламировать на форме российские бренды, но похожие ограничения действуют практически на всех турнирах «Большого шлема». Однако в случае с Всеанглийским теннисным клубом допуск российских и белорусских теннисистов на Уимблдон сопряжен с получением британской визы.

Этот процесс и раньше был сопряжен с многочисленными бюрократическими сложностями, а сейчас они из-за декларации о нейтралитете возросли многократно. В итоге в прошлом году с лондонского мейджора из-за визовых проблем были вынуждены сняться Полина Кудерметова, Павел Котов, Марина Мельникова, а также юниоры Михаил Титов и Анастасия Гурьева.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241541&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Декларация нечего не гарантирует

Кудерметова-младшая и Котов пока что в списках участников, но окончательный вердикт по визам станет понятен только к началу следующей недели. В целом ситуация, когда спортивные структуры одобряют заявку атлета, а его физически не пускают на старт, для профессионального спорта крайне нездоровая.

В недавнем прошлом это неизбежно привело бы организаторов в черный список. Однако сейчас подобное происходит сплошь и рядом. Например, российскую теннисистку Веру Звонареву в прошлом году не пустили на турнир в Польшу, Анастасию Павлюченкову — в Чехию. Организаторы турниров в Латвии и Эстонии уже два года отклоняют заявки россиян и белорусов исключительно по национальному признаку.

В других видах спорта наши спортсмены из-за сложностей с визами были вынуждены сниматься с турниров в Германии и Финляндии. На международном уровне постоянно возникают проблемы с выступлением израильских атлетов в мусульманских странах и наоборот. В США и Великобритании фиксировались проблемы с визами для представителей Ирана и некоторых африканских стран. Увы, все эти геополитические реалии пагубно отражаются на спорте. Карьеры огромного количества атлетов теперь зависят от капризов чиновников и политиков. И никакие прежние договоренности больше не работают.

Многие наши теннисисты живут и тренируются за границей, и некоторые из них считают себя космополитами. Во всяком случае, британская декларация о нейтралитете никого не смутила. Даже те, кого не устраивала ее политическая направленность, в конце концов сочли требования бюрократической формальностью — документом, который нужно подписать и забыть.

Тем не менее нельзя сказать, что российские нейтралы в теннисе свободны от разборок на тему политики. Например, к юной Мирре Андреевой предъявляли претензии по поводу лайков в соцсетях, к Анастасии Потаповой — из-за футболки российского клуба, к Веронике Кудерметовой — из-за спонсора из Татарстана, к Карену Хачанову — из-за репоста с георгиевской лентой. В общем, было бы желание, а повод придраться найдется. И декларация перед Уимблдоном, увы, не гарантирует отсутствия скандалов во время турнира.