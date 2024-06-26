Казахстанец стал автором сенсации на Уимблдоне

Источник: КТФ

За выход в финал Скатов встречался с соперником из Словакии Лукашем Клейном, который занимает 129 строчку рейтинга ATP.

Матч завершился победой казахстанца в двух сетах — 7:6 (8), 7:6 (5). Матч продлился два часа и 19 минут.

В финале Скатов сыграет с Кристианом Гариным из Чили, который располагается на 111-м месте в мировом рейтинге.

Напомним, ранее по ходу квалификации казахстанец обыграл итальянца Андреа Пеллегрино (№ 158) со счетом 6:3, 6:3.

Также от Казахстана в финале квалификации сыграют Михаил Кукушкин (№ 132) и Денис Евсеев (№ 163).