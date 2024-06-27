Определилась судьба Зарины Дияс на Уимблдоне

В финале квалификации она уступила 92-й ракетке мира из Китая Чжу Сян Бай — 2:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте 1 час и 18 минут. В ходе игры казахстанка сделала 1 эйс и допустила 2 двойные ошибки, тогда как китаянка выполнила 1 подачу навылет при 1 двойной ошибке.