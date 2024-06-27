18:05 (мск), источник: Vesti.kz

Определилась судьба Зарины Дияс на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс, занимающая 967-е место в мировом рейтинге одиночного разряда, не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона-2024, передают Vesti.kz.

Источник: ktf.kz

В финале квалификации она уступила 92-й ракетке мира из Китая Чжу Сян Бай — 2:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте 1 час и 18 минут. В ходе игры казахстанка сделала 1 эйс и допустила 2 двойные ошибки, тогда как китаянка выполнила 1 подачу навылет при 1 двойной ошибке.

В предыдущих матчах Дияс обыграла тайку Мананчаю Савангкаев (№ 208) и американку Сачию Викери (№ 138).

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