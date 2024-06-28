Белорусские теннисистки узнали соперниц на старте Уимблдонского турнира

В первом раунде женского одиночного разряда третья ракетка планеты Арина Соболенко встретится с американской спортсменкой Эминой Бектас, у которой 106-я позиция в мировом рейтинге.



Еще одна экс-первая ракетка мира — Виктория Азаренко, которая сейчас занимает 16-е место в рейтинге WTA, сыграет с американкой Слоан Стивенс (45).



Азаренко в 16-й раз сыграет на этих престижных состязаниях, в 2011 и 2012 годах она доходила до полуфинала одиночного разряда. Для Соболенко это будет шестой Уимблдон, она также дважды добиралась до полуфинала (2021, 2023).



Матчи основного этапа 137-го по счету Уимблдонского турнира стартуют 1 июля, а завершатся через две недели — 14 июля. В этом сезоне призовой фонд достиг рекордного показателя — 50 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 2,7 млн фунтов. В прошлом году у мужчин чемпионом стал испанский теннисист Карлос Алькарас, у женщин выиграла чешка Маркета Вондроушова.