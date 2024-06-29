19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«У меня будет зоопарк». Шнайдер — о победе на турнире в Бад-Хомбурге

47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала свою победу на травяном турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Источник: Robert Prange/Getty Images

«Это очень замечательный трофей. В этом году у меня будет зоопарк. У меня есть горилла. У меня есть кит. Теперь у меня есть слон», — сказала Шнайдер в интервью на корте.

Напомним, в финале россиянка обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич, занимающую 49-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

По итогам выступлений в Германии россиянка дебютирует в топ-30 мирового рейтинга. В понедельник, 1 июля, россиянка станет 30-й ракеткой мира. За победу в финале турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) россиянка получит € 123 480.

Ранее вице-президент ФТР Алексей Селиваненко говорил о том, что успех на этом турнире способен дать стимул для следующих выступлений, но, как выступит теннисистка на Уимблдоне, предугадать невозможно.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Фанат едва не убил Роналду, прыгнув на него с трибуны
Медведев — тёмная лошадка Уимблдона? Пока в его успех почти не верят
Грузия сотворила историю на Евро!
Судейский скандал лишил Украину плей-офф
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь