Россиянка Шнайдер поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA
29 июня теннисистка стала победительницей турнира в немецком городе Бад-Хомбург.
29 июня теннисистка стала победительницей турнира в немецком городе Бад-Хомбург.
ТАСС, 30 июня. Россиянка Диана Шнайдер поднялась с 47-й на 30-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
29 июня Шнайдер стала победительницей турнира в немецком городе Бад-Хомбург и выиграла первое соревнование под эгидой WTA. Благодаря этому спортсменка дебютирует в топ-30 мирового рейтинга.
Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая после победы на турнире в британском Истборне поднялась на два места и теперь является 12-й ракеткой мира. Также в топ-100 из представителей России входят Людмила Самсонова (15-е место), Анна Калинская (18), Екатерина Александрова (22), Мирра Андреева (23), Анастасия Павлюченкова (28), Вероника Кудерметова (38), Анастасия Потапова (41), Анна Блинкова (60), Элина Аванесян (77). Эрика Андреева и Мария Тимофеева опустились на две позиции и покинули первую сотню рейтинга, расположившись на 101-й и 102-й строчках соответственно.
Лидером рейтинга остается представительница Польши Ига Свёнтек. В тройку лидеров входят американка Коко Гауфф и белоруска Арина Соболенко.