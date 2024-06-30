Россиянка Шнайдер поднялась на 17 позиций в рейтинге WTA

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая после победы на турнире в британском Истборне поднялась на два места и теперь является 12-й ракеткой мира. Также в топ-100 из представителей России входят Людмила Самсонова (15-е место), Анна Калинская (18), Екатерина Александрова (22), Мирра Андреева (23), Анастасия Павлюченкова (28), Вероника Кудерметова (38), Анастасия Потапова (41), Анна Блинкова (60), Элина Аванесян (77). Эрика Андреева и Мария Тимофеева опустились на две позиции и покинули первую сотню рейтинга, расположившись на 101-й и 102-й строчках соответственно.