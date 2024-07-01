Уимблдонский теннисный турнир стартует в Лондоне

Уимблдон является одним из самых престижных и старейших турниров планеты, он проводится с 1877 года. Соревнования проходят на травяных кортах, на все матчи игроки обязаны выходить в белом. Призовой фонд турнира в этом году составляет $63 млн. Защищать титулы победителей будут испанец Карлос Алькарас и чешка Маркета Вондроушова.

Алькарас и в этом году является одним из фаворитов Уимблдона. Месяцем ранее испанец выиграл Открытый чемпионат Франции, который проводится на грунтовых кортах, однако после этого на траве он сыграл всего два матча, один из которых проиграл. Его главным соперником многие эксперты называют первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Синнер уступил Алькарасу в полуфинале во Франции, однако травяной сезон для него складывается более удачно, чем для испанца: 23 июня он выиграл турнир в германском Галле. После травмы полученной во Франции на корт вернется бывшая первая ракетка мира, победитель 24 турниров Большого шлема серб Новак Джокович. Он постарается улучшить свой рекорд по этому показателю, а также сравняться с одним из своих главных соперников в карьере швейцарцем Роджером Федерером, побеждавшим на Уимблдоне восемь раз.

«Я думаю, что фаворитами будут Синнер и Алькарас, и преимущество я бы отдал тут последнему, потому что его стиль больше подходит под траву. Что касается Джоковича, я сомневаюсь, что он реально будет бороться за победу, ему не хватает уже молодецкого запала, но он опытный игрок, посмотрим, как далеко он сможет зайти», — сказал ТАСС заслуженный тренер России Виктор Янчук.

У женщин основными претендентами на победу являются теннисистки, занимающие первые четыре места в мировом рейтинге: Ига Свёнтек из Польши, американка Кори Гауфф, белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Свёнтек уверенно выиграла крупнейшие турниры на грунтовых кортах, однако на травяных у нее нет значимых достижений. Соболенко может осложнить дорогу к титулу травма плеча, на которую она пожаловалась после одной из тренировок.

«Угадать победителя в женских турнирах всегда очень трудно, потому что девушки играют очень нестабильно. Сейчас есть четверка, которая играет чуть стабильнее остальных, но на траве каждая из них может проиграть», — сказал ТАСС победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Неудобный турнир для россиян

На данный момент российские теннисисты одержали на Уимблдоне не много побед. Мария Шарапова, выигравшая в 2004 году, до сих пор является единственной отечественной теннисисткой, победившей в одиночном разряде. В женском парном разряде Уимблдон выигрывали Елена Веснина и Екатерина Макарова в 2017 году, а в 2006-м Вера Звонарева победила в миксте вместе с представителем Израиля Энди Рамом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241409&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Уимблдон исторически является не нашим турниром. Наши ребята больше привыкли играть на “харде”, там можно выигрывать за счет надежной игры. На траве можно выиграть розыгрыш в два удара, велик элемент случайности, плюс там совсем другие передвижения», — объяснил Янчук.

В этом году, по мнению специалистов, россияне также не входят в число фаворитов. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что если кто-то из отечественных спортсменов пройдет во вторую неделю, это будет успех. «На траве совсем другой теннис, очень специфичный, надо уметь играть на ней, и это совсем не наше покрытие — у нас кортов нет, поэтому и из квалификации в основную сетку никто не прошел, — сказал Тарпищев. — Поэтому многого от Уимблдона ожидать не стоит, если кто выйдет во вторую неделю, это уже будет успех».

В первом круге в мужском турнире первая ракетка страны Даниил Медведев (5-й номер посева) встретится с американцем Александром Ковачевичем, Андрей Рублев (6) — с аргентинцем Франциско Комесаньей, Роман Сафиуллин — с представителем Аргентины Франсиско Черундоло (26), Павел Котов — с австралийцем Джорданом Томпсоном, Карен Хачанов (21) и Аслан Карацев сыграют друг с другом. Соперницей Дарьи Касаткиной (14) станет китаянка Чжан Шуай, Вероника Кудерметова сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии (31), Екатерина Александрова (22) — с британкой Эммой Радукану, Мирра Андреева (24) — с Брендой Фрухвиртовой из Чехии, Элина Аванесян — с украинкой Ангелиной Калининой, Анастасия Павлюченкова (25) — с американкой Тэйлор Таунсенд, Анна Блинкова померится силами с француженкой Каролин Гарсией (23), Диана Шнайдер — с Каролиной Плишковой из Чехии, Анастасия Потапова — с американкой Бернардой Перой, Анна Калинская (17) — с представительницей Венгрии Панной Удварди, Людмила Самсонова (15) — с испанкой Ребекой Масаровой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241541&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российские теннисисты участвуют в Уимблдоне в нейтральном статусе. В 2022 году из-за событий на Украине их не допустили до участия в турнире, после чего Уимблдон был оштрафован. В 2023 году россиянам разрешили участвовать, однако для этого им нужно было подписать декларацию о нейтральности. В этом году игроки из России и Белоруссии выступают на тех же условиях. Также болельщикам запрещено проносить флаги этих государств.