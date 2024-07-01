Через олимпийскую призму: чего ждать от стартующего сегодня Уимблдона

Джокович в строю, Маррей — под вопросом

С 2003 по 2022 год включительно Уимблдонский турнир в мужском одиночном разряде выигрывали только четыре игрока — швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей.

Федерер завершил карьеру, Надаль пропускает нынешний турнир, чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм в Париже, где, вероятно, споет свою лебединую песнь. Только Джокович и Маррей в строю. Причем сербский теннисист, снявшись в разгаре Открытого чемпионата Франции с турнира из-за травмы колена, 5 июня перенес операцию на мениске, после чего его статус «сомнительно» распространился не только на Уимблдон, но и на Олимпиаду. Однако всего лишь через 20 дней после хирургического вмешательства Джокович не только потренировался на центральном корте Уимблдона с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером, но и сыграл показательный матч с россиянином Даниилом Медведевым, победив его в двух партиях.

Жеребьевка подарила Джоковичу довольно удобного соперника по первому раунду Уимблдона — это чех Вит Копршива, пробившийся на турнир через квалификацию. И свой первый матч экс-лучший теннисист планеты проведет только во вторник. Так что списывать со счетов Джоковича точно не стоит — каждый новый день после операции придает ему дополнительные силы. «Теннис без боли — это супер, — заявил он пред началом турнира. — Мой хирург — это, определенно, MVP».

Что касается Маррея, то и он испытывает постоянные проблемы со здоровьем. Так, на прошлой неделе ему пришлось также провести хирургическое вмешательство в связи с болями в спине. Как и Надаль, Маррей планирует завершить карьеру на Олимпийских играх в Париже, но и на Уимблдоне британцу сыграть хочется. Первый матч Энди против чеха Томаша Махача запланирован на вторник. «Спина с каждым днем все лучше, — сказал британец за день до старта Уимблдона. — Хочу оставить себе шансы сыграть здесь. В понедельник потренируюсь, пройду необходимые тесты и вечером приму решение по поводу участия в турнире».

В Уимблдонском турнире примут участие шесть российских теннисистов в мужском одиночном разряде. Посеянный под пятым номером Даниил Медведев в той части сетки, которая может привести его к четвертьфинальному поединку против Синнера. Но до этого потенциального хита россиянину еще нужно успешно сыграть несколько матчей, в первом из которых он встретится с американцем Александром Ковачевичем.

Андрей Рублев посеян на Уимблдоне под шестым номером, и его первый соперник — аргентинец Франсиско Комесана. Роман Сафиуллин встретится в стартовом раунде с еще одним представителем Аргентины — Франсиско Черундоло. Павел Котов начнет турнир с матча против австралийца Джордана Томпсона, а Карен Хачанов и Аслан Карацев сыграют друг с другом.

Помогут ли эмоции Касаткиной и Шнайдер?

В женском одиночном разряде Уимблдона сыграют 11 российских теннисисток. Наибольшее внимание, очевидно, будет приковано к тем, кто добился наибольших успехов в предшествующие третьему турниру Большого шлема недели. А это Дарья Касаткина, выигравшая турнир в Истбурне, и Диана Шнайдер, которая стала лучшей в Бад-Хомбурге.

Впрочем, победные эмоции не всегда являются лучшим способом настроиться на следующий старт — особенно на тот, который несравнимо более важен. Здесь много зависит от жребия, и к Касаткиной он был благосклонен: первая ракетка России сыграет на старте Уимблдона с китаянкой Чжан Шуай. Лучшие годы этой теннисистки далеко позади: в свои 35 она занимает только 680-е место в мировой классификации. Что касается Шнайдер, то в своем первом матче она встретится с чешкой Каролиной Плишковой. Это вариант посложнее: сопернице Дианы хоть и тоже за 30, но она входит в полусотню лучших игроков мира.

Источник: Robert Prange/Getty Images

Что касается остальных российских теннисисток, то откровенно неудачной жеребьевка ни для кого из них не стала. Сложной будет соперница по первому кругу у Вероники Кудерметовой: это чешка Барбора Крейчикова, побеждавшая на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде и дважды на Уимблдоне в паре. Также на чемпионку турнира Большого шлема в первом круге попала Екатерина Александрова: ей предстоит сыграть с британкой Эммой Радукану, выигрывавшей на Открытом чемпионате США.

Самая же перспективная и хайповая российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге Уимблдона встретится с чешкой Брендой Фрухвиртовой. Соперница хоть и не самая звездная, но опасная: ей всего 17 лет, и она, как и Андреева, в своей стране считается вундеркиндом. Фрухвиртова выиграла 15 турниров Международной федерации тенниса (ITF), она занимала третью строчку в мировом юниорском рейтинге. Впрочем, на взрослых турнирах Андреева добилась куда более значительных успехов.

Также в одиночной сетке среди женщин выступят россиянки Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Элина Аванесян, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.

В нынешнем сезоне Уимблдон предшествует олимпийскому теннисному турниру, который начнется в конце июля, поэтому те, для кого Игры являются приоритетом, будут строить свою к ним подготовку через призму выступлений в пригороде Лондона. Основной проблемой станет переход с травяного покрытия обратно на грунтовое — ведь медали Олимпиады будут разыграны на кортах «Ролан Гаррос». Однако президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не считает ее глобальной. «Для полной адаптации к возвращению с травы на грунт потребуется пять-семь дней», — отметил он в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

Полный призовой фонд Уимблдонского турнира составит 50 миллионов фунтов стерлингов, что на 11,9% больше показателя предыдущего года. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,7 млн британских денег.