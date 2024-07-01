Соболенко и Азаренко стартуют на Уимблдонском теннисном турнире

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба сегодня начинается 137-й Уимблдонский турнир, в котором выступят две представительницы Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В первом раунде третья ракетка планеты Арина Соболенко встретится с американской теннисисткой Эминой Бектас, у которой 107-я позиция в мировом рейтинге. Накануне старта Уимблдона Соболенко беспокоила травма плеча и она испытывает проблемы, особенно при подаче. Победительница этой встречи сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич (37-й номер рейтинга WTA) и китаянкой Сю Ван Ван (54).



Еще одна белоруска Виктория Азаренко (16) в 1/64 финала будет соперничать с американкой Слоан Стивенс (50). В случае успеха Азаренко в 1/32 финала встретится с победительницей игры между чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (46) и россиянкой Дианой Шнайдер (30).



Азаренко в 16-й раз сыграет на этих престижных соревнованиях, в 2011 и 2012 годах она доходила до полуфинала одиночного разряда. Для Соболенко это будет шестой Уимблдон, она также дважды добиралась до полуфинала (2021, 2023).



Третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» финиширует 14 июля. В этом сезоне призовой фонд Уимблдона достиг рекордного показателя — 50 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 2,7 млн фунтов. В прошлом году у мужчин чемпионом стал испанский теннисист Карлос Алькарас, у женщин выиграла чешка Маркета Вондроушова.