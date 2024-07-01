16:33 (мск), источник: ТАСС

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона

В матче первого круга теннисистка победила китаянку Чжан Шуай.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла китаянку Чжан Шуай в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу Касаткиной, получившей на турнире 14-й номер посева. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча между Тамарой Корпач из Германии (без номера посева) и представительницей Великобритании Юрико Миядзаки, получившей специальное приглашение — wild card.

Касаткиной 27 лет, она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Перед турниром Касаткина выиграла турнир WTA в британском Истборне. На ее счету семь побед на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Чжан Шуай 35 лет, она занимает 680-е место в рейтинге WTA. На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является четвертьфинал на Открытом чемпионате Австралии (2016) и Уимблдоне (2019).

Уимблдон — один из четырех турниров Большого шлема, который проводится на травяном покрытии. Соревнования проходят с 1 по 14 июля, их призовой фонд составляет $63 млн. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, в женском — Маркета Вондроушова из Чехии. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).

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