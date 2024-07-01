18:43 (мск), источник: Sport24

Азаренко снялась с Уимблдона

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с Уимблдонского турнира из-за травмы плеча, сообщают организаторы.

Источник: Reuters

В первом круге 16-я ракетка мира должна была сыграть с американкой Слоан Стивенс.

Соперницей Стивенс во втором раунде станет победительница матча Каролина Плишкова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия).

Ранее стало известно, что из-за травмы плеча снялась другая белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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