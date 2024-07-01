Азаренко снялась с Уимблдона
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с Уимблдонского турнира из-за травмы плеча, сообщают организаторы.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с Уимблдонского турнира из-за травмы плеча, сообщают организаторы.
В первом круге 16-я ракетка мира должна была сыграть с американкой Слоан Стивенс.
Соперницей Стивенс во втором раунде станет победительница матча Каролина Плишкова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия).
Ранее стало известно, что из-за травмы плеча снялась другая белорусская теннисистка Арина Соболенко.