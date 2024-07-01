Драмой обернулся матч второй ракетки Казахстана на Уимблдоне

Соперником второй ракетки Казахстана был француз Уго Амбер (№ 16).

Встреча завершилась по итогам пяти сетов в пользу французского теннисиста — 6:1, 4:6, 7:6 (2), 6 (3):7 и 6:1.

Матч продлился три часа и 18 минут. На счету Шевченко 11 эйсов, восемь двойных 52 невынужденные ошибки.