20:40 (мск), источник: Vesti.kz

Драмой обернулся матч второй ракетки Казахстана на Уимблдоне

Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№ 57) сыграл в первом круге Уимблдона — 2024, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Соперником второй ракетки Казахстана был француз Уго Амбер (№ 16).

Встреча завершилась по итогам пяти сетов в пользу французского теннисиста — 6:1, 4:6, 7:6 (2), 6 (3):7 и 6:1.

Матч продлился три часа и 18 минут. На счету Шевченко 11 эйсов, восемь двойных 52 невынужденные ошибки.

В следующем круге Амбер сыграет с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандшульпом.

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