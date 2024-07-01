Драмой обернулся матч второй ракетки Казахстана на Уимблдоне
Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№ 57) сыграл в первом круге Уимблдона — 2024, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Шевченко (№ 57) сыграл в первом круге Уимблдона — 2024, сообщают Vesti.kz.
Соперником второй ракетки Казахстана был француз Уго Амбер (№ 16).
Встреча завершилась по итогам пяти сетов в пользу французского теннисиста — 6:1, 4:6, 7:6 (2), 6 (3):7 и 6:1.
Матч продлился три часа и 18 минут. На счету Шевченко 11 эйсов, восемь двойных 52 невынужденные ошибки.
В следующем круге Амбер сыграет с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандшульпом.