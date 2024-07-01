Бублик сотворил суперкамбэк в матче-триллере на Уимблдоне

В матче первого круга турнира с Якубом Меншиком (№ 78) из Чехии теннисистам понадобилось пять сетов, чтобы выявить победителя.

Первые две партии остались за 18-летним чехом — 6:4, 7:6 (2). В третьем сете Меншик попробовал развить преимущество, выйдя вперед — 2:1. Однако Бублик сумел собраться — 6:4. В четвертом сете также шла напряженная борьба: чех периодически выходил вперед — 2:1, 3:2, 4:3. В итоге и здесь казахстанец забрал сет — 6:4.

В решающей партии Александр не оставил шансов сопернику — 6:2. Матч продлился три часа и 29 минут. На счету Бублика 30 эйсов, пять двойных и 45 невынужденных ошибок.

В следующем круге казахстанец сыграет с победителем пары Зизу Бергс (Бельгия) — Артур Казо (Франция). В квалификации турнира Бергс обыграл другого казахстанца Дениса Евсеева.