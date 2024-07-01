Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг Уимблдона

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева уступила Бренде Фрухвиртовой из Чехии в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу Фрухвиртовой, которая выступает на турнире без номера посева. Андреева была посеяна под 24-м номером. Во втором круге Фрухвиртова сыграет с испанкой Паулой Бадосой, выступающей на турнире по защищенному рейтингу.

Андреевой 17 лет. Она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros (2024). По итогам прошлого сезона WTA признала россиянку лучшим новичком года.

Фрухвиртовой 17 лет, она занимает 88-е место в мировом рейтинге, на ее счету нет побед на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Australian Open (2024).