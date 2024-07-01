23:27 (мск), источник: Sports.Ru

Осака о том, кого из мира тенниса хотела бы пригласить на ужин: «Агасси, Ли На и Шарапову»

— Если бы вы могли пригласить на ужин трех человек из мира тенниса, кто бы это был?

Осака о том, кого из мира тенниса хотела бы пригласить на ужин: «Агасси, Ли На и Шарапову» | Источник: Sports.Ru

— Андре Агасси, Ли На и… У нас дружеская встреча или я у них учусь?

— Может быть и дружеская… Как угодно, как вы захотите.

— Мария Шарапова.

— Вам нравится чувство юмора Ли На?

— Нравится. Помню, раньше я смотрела очень много ее интервью на корте, вообще любых ее интервью. Она одна из лучших.

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