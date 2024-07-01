Осака о том, кого из мира тенниса хотела бы пригласить на ужин: «Агасси, Ли На и Шарапову» | Источник: Sports.Ru

— Андре Агасси, Ли На и… У нас дружеская встреча или я у них учусь?

— Может быть и дружеская… Как угодно, как вы захотите.

— Мария Шарапова.

— Вам нравится чувство юмора Ли На?