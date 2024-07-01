Осака о том, кого из мира тенниса хотела бы пригласить на ужин: «Агасси, Ли На и Шарапову»
— Если бы вы могли пригласить на ужин трех человек из мира тенниса, кто бы это был?
— Если бы вы могли пригласить на ужин трех человек из мира тенниса, кто бы это был?
— Андре Агасси, Ли На и… У нас дружеская встреча или я у них учусь?
— Может быть и дружеская… Как угодно, как вы захотите.
— Мария Шарапова.
— Вам нравится чувство юмора Ли На?
— Нравится. Помню, раньше я смотрела очень много ее интервью на корте, вообще любых ее интервью. Она одна из лучших.