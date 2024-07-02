Звездопад на Уимблдоне. Топы уже в первый день снимаются из-за болезней и травм

Уимблдон-2024 стартовал! Наконец 1 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса состоялись матчи первого круга. Только вот начался турнир с не самых приятных вестей: от выступления в Лондоне за день отказались восемь игроков, по четыре в мужском и женском одиночном разряде.

Первое снятие случилось днём ранее, 30 июня. 43-я ракетка мира Элизабетта Коччаретто в социальных сетях сообщила, что ей пришлось отказаться от борьбы в Лондоне. Причиной стал вирус.

«Отказ от участия на Уимблдоне — одно из самых сложных решений, которое может принять игрок, но здоровье на первом месте. Лондон, увидимся в следующем году», — написала итальянская теннисистка.

Заменила Элизабетту в основной сетке лаки-лузер Ольга Данилович. Однако сербская теннисистка в первом круге уже потерпела поражение от квалифаера Анки-Алексии Тодони.

Следом, утром 1 июля, о снятии с Уимблдона сообщила 22-я ракетка мира Екатерина Александрова. Сообщается, что виной тому стала болезнь. Россиянка отлично провела травяной сезон в прошлом году, выиграла титул в Хертогенбосхе, вышла в полуфинал в Берлине и добралась до четвёртого круга в Лондоне, но защитить очки и подтвердить прежние результаты Екатерина не смогла.

В основе Александрову заменила лаки-лузер, 98-й номер рейтинга WTA Рената Сарасуа. Мексиканка сыграла с хозяйкой кортов Эммой Радукану и уступила британке со счётом 6:7, 3:6.

От борьбы на Уимблдоне в первый игровой день также отказалась бывшая первая ракетка мира и дважды полуфиналист травяного ТБШ Виктория Азаренко. Сообщается, что 16-ю ракетку мира перед началом соревнований потревожила травма плеча.

Белорусская теннисистка в первом круге Уимблдона должна была сыграть с американкой Слоан Стивенс, но Викторию в этой встрече заменила Эльза Жакемо. Чуть больше чем за час 21-летняя француженка уступила четвертьфиналистке травяного мэйджора сезона-2013.

И самым резонансным 1 июля стало снятие третьей ракетки мира Арины Соболенко. Ещё до старта соревнований она отмечала, что по состоянию здоровья может пропустить Уимблдон, однако точного решения долго не давала.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241409&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Соболенко, последний месяц стал для неё тяжёлым из-за редкой травмы плеча. Её тело на 100% не было готово к выступлению в Лондоне, а боли в руке мешали подавать. В первый игровой день Арина должна была встретиться с американкой Эминой Бектас, но от участия отказалась и прокомментировала такое решение в социальных сетях.

«С разбитым сердцем сообщаю, что не смогу сыграть на Уимблдоне в этом году. Я сделала всё, чтобы подготовиться к соревнованиям, но, к сожалению, моё плечо не справится. На сегодняшней тренировке я старалась изо всех сил, но команда сказала, что моё выступление только усугубит ситуацию. Этот турнир так много для меня значит, и я обещаю в следующем году вернуться сильнее, чем когда-либо», — написала третья ракетка мира.

После отказа Соболенко свой шанс получила россиянка Эрика Андреева. Для 20-летней теннисистки матч с Бектас стал дебютным в основе Уимблдона. В отличие от других лаки-лузеров, Эрика воспользовалась возможностью продолжить борьбу в Лондоне, в трёх сетах переиграла американскую соперницу и завоевала первую победу в основной сетке «Большого шлема». Во втором круге Андреева-старшая сразится с Донной Векич.

В мужской сетке также в стартовый игровой день случилось четыре отказа: с Уимблдона снялись Пабло Карреньо-Буста (799), Алехандро Давидович-Фокина (36), Доминик Кёпфер (66) и Корентен Муте (61). Их в основе заменили лаки-лузеры Даниэль-Элаи Галан, Люка Ван Аш, Джованни Мпетчи Перрикар и Джеймс Дакворт. Первые двое провели встречи стартового круга, в которых проиграли Таллону Грикспору и Фабио Фоньини соответственно.

Во вторник, 2 июля, матчи первого круга на Уимблдоне продолжатся. Только бы такого количества снятий, как в стартовый игровой день, больше не было.