Восстановившийся от травмы Джокович успешно стартовал на Уимблдоне

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдона — третьего в сезоне турнира Большого шлема, который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Во встрече первого раунда вторая ракетка мира одержал победу над чехом Витом Копршивой (квалификация) со счетом 6:1, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.

Для серба это первый матч после травмы колена. 4 июня он снялся с четвертьфинала Открытого чемпионата Франции из-за повреждения мениска. Днем позднее он успешно перенес операцию.

В следующем круге Джокович сыграет с победителем встречи Джейкоб Фирнли (Великобритания, wild card) — Алехандро Моро Каньяс (Испания, квалификация).

Результаты остальных матчей:

Алекс де Минаур (Австралия, 9) — Джеймс Дакворт (Австралия) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4),

Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Констан Лестьенн (Франция) — 4:6, 7:6, (7:4), 6:2, 6:2,

Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — Себастьян Корда (США, 20) — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:3,