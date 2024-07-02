Матч Кудерметовой и встреча Хачанова с Карацевым на старте Уимблдона перенесены на день

Уимбдон-2024 стартовал 1 июля и продлится до 14-го. Действующим чемпионом турнира у мужчин является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. У женщин же обладательницей титула 2023 года является чешка Маркета Вондроушова, однако она уже сложила свои чемпионские полномочия. В первом круге текущего розыгрыша Маркета сенсационно проиграла 83-й ракетке мира испанке Джессике Бузас Манейро со счётом 4:6, 2:6.