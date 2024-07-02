Первая ракетка мира Швентек вышла во второй круг Уимблдона

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек победила американку Софию Кенин в первом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу первой ракетки мира. Кенин идет в мировом рейтинге 49-й. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

Во втором круге Швёнтек сыграет с победительницей матча между британкой Франческой Джонс и хорваткой Петрой Мартич.