20:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первая ракетка мира Швентек вышла во второй круг Уимблдона

Первая ракетка мира Ига Швентек вышла во второй круг Уимблдона.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек победила американку Софию Кенин в первом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу первой ракетки мира. Кенин идет в мировом рейтинге 49-й. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

Во втором круге Швёнтек сыграет с победительницей матча между британкой Франческой Джонс и хорваткой Петрой Мартич.

Швёнтек — пятикратная победительница турниров Большого шлема. Спортсменка дошла до четвертьфинала на Уимблдоне в прошлом году.

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