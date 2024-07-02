Андрей Рублев высказался о том, что избил себя ракеткой по ходу матча на Уимблдоне-2024

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241784&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в матче первого круга Рублев (6-й номер посева на турнире) сенсационно проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7). По ходу матча Рублев ругался и избивал себя ракеткой, вследствие чего разбил коленку, что происходит в его карьере уже не в первый раз.

— Андрей, ваши поклонники очень переживают за вас в интернете после того, как вы семь раз ударили себя ракеткой во время матча. Я знаю, вы говорите, что всё было не так плохо, как в Париже, но болельщики очень волнуются. Вас что-то беспокоит?

— Я бы не стал этого делать, если бы у меня была возможность бить ракеткой по корту. Но нам не разрешают бить по траве… Так что я не знаю… В тот момент я просто не мог больше терпеть. Мне нужно было выплеснуть эмоции. Но спасибо за сочувствие. Всё в порядке.

— Вернувшись в номер, вы посмотрите эти видео?