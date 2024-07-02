Россиянка Потапова не сумела выйти во второй круг Уимблдона

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела выйти во второй круг Уимблдона — третьего в сезоне турнира Большого шлема, который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Во встрече первого раунда Потапова (41-я в рейтинге WTA) проиграла представительнице США Бернарде Пере (97) со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (6:10). Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут. Потапова не реализовала два матчбола в третьем сете.

В следующем круге американка сыграет с француженкой Каролин Гарсией (23-й номер посева), которая в первом раунде обыграла россиянку Анну Блинкову — 6:4, 7:5.

Результаты других матчей первого раунда:

Елена Остапенко (Латвия, 13-й номер посева) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:1, 6:2;

Кэти Бултер (Великобритания, 32) — Татьяна Мария (Германия) — 7:6 (8:6), 7:5;