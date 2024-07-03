Бублик сделал заявление о Рыбакиной на Олимпиаде

«С Леной давно знакомы. Поддерживаем общение. У нее прекрасная команда, мы в хороших отношениях с ее командой. Насчет микста — наверное, да, я бы хотел сыграть с ней. Для страны я готов играть во всех трех разрядах и выложиться на максимум. Я играю в одиночке, я играю в паре с Александром Недовесовым и надеюсь, что смогу сыграть с Еленой микст, почему нет? Это увеличит шансы на получение медали Казахстаном. А это самое важное», — сказал теннисист.