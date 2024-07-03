Организаторы Уимблдона разрешили Новаку Джоковичу нарушить правила турнира

«Я перед матчем поговорил с председателем турнира. Она показала мне большой палец, так что всё было в порядке. Конечно, мы проверили за несколько дней до этого, есть ли у нас разрешение. Мы пытаемся найти белый бандаж, поверьте мне», — приводит слова Джоковича пресс-служба Уимблдона.