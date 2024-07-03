Арина Соболенко обратилась к болельщикам после снятия с Уимблдона-2024

«Хочу сказать вам огромное спасибо за всю поддержку, которую я получила за последние несколько дней! Это очень много значит для меня! Я вернусь сильнее, чем когда-либо! Пришло время пройти курс реабилитации, выздороветь и начать всё сначала!» — написала Соболенко в социальных сетях.