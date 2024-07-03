Бублик рассказал о проблеме в теннисе и раскрыл премиальные

«Это тяжелый вид спорта. Это несправедливый вид спорта. В чем смысл спорта? Обеспечить себе жизнь — это основа. Если мы не берем людей, которые выходят из обеспеченных семей, которым это не нужно. Но в основном, если мы берем подавляющее большинство спортсменов — это люди из более-менее обычных семей. В плане тенниса обеспечить себе некую финансовую базу гораздо сложнее, нежели это сделать в футболе. Потому что теннис — это спорт, в котором ты вынужден доказывать еженедельно свои результаты. Если я выиграл турнире в Галле в прошлом году, заработал 500 тысяч евро, в этом году я заработал 30. А если ты травмировался и выпал на три месяца, то тебе никто за это не платит, а ты продолжаешь платить за команду и за все.



Сидя сейчас в том положении, в котором я сижу, в том статусе, да, я скажу, что хороший вид спорта, мне всего хватает и слава Богу. Но если брать массы, то, конечно, это сложно. Это огромные инвестиции. Если у человека, который стоит в конце сотни, нет помощи федерации, которая есть у нас в Казахстане, то это очень затратно, очень эмоционально выматывает. Человек стоит в топ-100, представляете? Топ-100 в профессии. Топ-100 лучших футболистов, баскетболистов, хоккеистов, кого угодно берем. И ты вынужден… Конечно, в долг не брать, но у тебя в конце года ничего не остается. А ты стоишь в топ-100 лучших. Наверное, это в какой-то степени несправедливо, потому что турниры зарабатывают огромные деньги.



Об этом еще Новак говорил, у него же есть какая-то организация. На турнирах “Большого шлема” мы получаем семь-девять процентов от общего объема заработка. Например, в хоккее они получают 50 на 50, в баскетболе они получают 50 на 50. Грубо говоря, если “Большой шлем” заработал 350−400 миллионов, я читал, что на Australian Open что-то в этом роде, чтоб не ошибиться, то половина была бы наших — 200 миллионов. Мужчинам и женщинам, то есть это было бы по сто миллионов. А сейчас мы получаем 50 миллионов на два разряда, то есть по 25.



Конкретно на Уимблдоне мы смотрели призовые, когда они вышли. Они кричат, что они выросли. Сейчас первый круг на Уимблдоне, по-моему, 60 тысяч фунтов — это при призовых 25 миллионов на сетку. Представьте, сколько были бы призовые, умножай мы это на четыре? Вот тогда мы могли бы говорить, что теннис — это очень хороший вид спорта в плане финансов», — рассказал теннисист.