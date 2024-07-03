Новак Джокович заявил о планах выучить русский язык

«Я хотел бы выучить русский язык и надеюсь, что мне удастся его освоить немного быстрее, учитывая славянские корни двух языков. Это мое большое желание. Что касается китайского языка, а также языков Дальнего Востока, мне бы тоже этого хотелось, но, наверное, сейчас это нереально, потому что это языки, которые требуют немного больше времени и нужно немного больше себя этому посвящать», — приводит слова Джоковича газета «Политика».