Новак Джокович заявил о планах выучить русский язык
БЕЛГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил о том, что хотел бы выучить русский язык.
БЕЛГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил о том, что хотел бы выучить русский язык.
«Я хотел бы выучить русский язык и надеюсь, что мне удастся его освоить немного быстрее, учитывая славянские корни двух языков. Это мое большое желание. Что касается китайского языка, а также языков Дальнего Востока, мне бы тоже этого хотелось, но, наверное, сейчас это нереально, потому что это языки, которые требуют немного больше времени и нужно немного больше себя этому посвящать», — приводит слова Джоковича газета «Политика».
Джоковичу 37 лет, на его счету 98 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010).