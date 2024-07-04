Российская теннисистка Потапова отклонила предложение МОК выступить на Олимпиаде в Париже

18 июня пресс-служба Федерации тенниса России опубликовала состав на Олимпийские игры. В него вошли Даниил Медведев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер. В списке МОК среди допущенных спортсменов пока нет Кудерметовой и Карацева. Приглашение выступить на Играх приняли Медведев, Сафиуллин, Александрова, Андреева, Котов и Шнайдер. Отклонили — Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская.

МОК направил приглашение на Игры российскому пловцу Евгению Сомову. На соревнованиях в Атланте в мае он финишировал с третьим временем сезона (58,72 секунды) на дистанции 100 м брассом и обновил рекорд России. Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова получила необходимый для участия в Олимпиаде нейтральный статус, однако не сумела выполнить норматив для выступления на дистанциях 100 и 200 м брассом, в Международной федерации плавания сообщили ТАСС, что не смогут предоставить ей wild card для участия в Играх.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Список россиян, допущенных до Игр в Париже, не является окончательным и будет обновляться.