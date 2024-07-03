Разгромом обернулся матч лучшего теннисиста Казахстана на Уимблдоне
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 23) сыграл во втором круге Уимблдона — 2024, сообщают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 23) сыграл во втором круге Уимблдона — 2024, сообщают Vesti.kz.
В матче мужского одиночного разряда Бублик играл с 98-й ракеткой мира французом Артуром Казо.
В первом сете шла упорная борьба, в итоге казахстанец склонил чашу весов в свою сторону — 6:4. Вторая партия дошла до тай-брейка и также осталась за Бубликом — 7:6 (1). Третий сет также прошел в упорной борьбе. При счете 4:3 в пользу казахстанца матч был остановлен, а после продолжения игры Бублик одержал победу — 6:4.
Матч длился два часа и 32 минуты. На счету Бублика 19 эйсов, четыре двойные и 14 невынужденных ошибок.
В третьем круге казахстанец сыграет с лучшим в паре Томми Пол (США) — Отто Виртанен (Финляндия).