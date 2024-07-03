Разгромом обернулся матч лучшего теннисиста Казахстана на Уимблдоне

В первом сете шла упорная борьба, в итоге казахстанец склонил чашу весов в свою сторону — 6:4. Вторая партия дошла до тай-брейка и также осталась за Бубликом — 7:6 (1). Третий сет также прошел в упорной борьбе. При счете 4:3 в пользу казахстанца матч был остановлен, а после продолжения игры Бублик одержал победу — 6:4.