Карен Хачанов впервые объяснил, почему отказался от поездки на Олимпиаду-2024 в Париже

"Есть несколько причин. Главная — моё расписание и календарь, по состоянию здоровья из-за травмы в прошлом году я всё лето не играл. Поэтому, к сожалению, в этом пришлось принять такое непростое решение. Я решил, что организму будет тяжело переходить с травы на грунт ради одного турнира, а затем сразу, без подготовки, начинать играть на харде.