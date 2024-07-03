23:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Карен Хачанов впервые объяснил, почему отказался от поездки на Олимпиаду-2024 в Париже

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов объяснил своё решение отказаться от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Карен Хачанов впервые объяснил, почему отказался от поездки на Олимпиаду-2024 в Париже | Источник: Чемпионат.com

"Есть несколько причин. Главная — моё расписание и календарь, по состоянию здоровья из-за травмы в прошлом году я всё лето не играл. Поэтому, к сожалению, в этом пришлось принять такое непростое решение. Я решил, что организму будет тяжело переходить с травы на грунт ради одного турнира, а затем сразу, без подготовки, начинать играть на харде.

У меня до сих иногда пор возникают небольшие проблемы из-за той травмы. Это больше общая проблема, поэтому мне надо много работать с физиотерапевтом и тренером по физподготовке, чтобы такого не было", — приводит слова Хачанова Ubitennis.

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