18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин победил чеха Томаша Махача во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 5:7, 6:3 в пользу россиянина, который является 44-й ракеткой мира. Махач располагается на 39-й строчке мирового рейтинга. Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты.

В третьем круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Сафиуллин сыграет с Артуром Фисом из Франции.

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