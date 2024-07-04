Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 5:7, 6:3 в пользу россиянина, который является 44-й ракеткой мира. Махач располагается на 39-й строчке мирового рейтинга. Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты.