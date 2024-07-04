Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин победил чеха Томаша Махача во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин победил чеха Томаша Махача во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 5:7, 6:3 в пользу россиянина, который является 44-й ракеткой мира. Махач располагается на 39-й строчке мирового рейтинга. Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты.
В третьем круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Сафиуллин сыграет с Артуром Фисом из Франции.