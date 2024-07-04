Невероятным камбэком с баранкой обернулся матч казахстанки на Уимблдоне
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела второй матч за день на Уимблдоне-2024, передают Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела второй матч за день на Уимблдоне-2024, передают Vesti.kz.
На этот раз она выступила в парном разряде вместе с датчанкой Кларой Таусон. Им в первом круге противостояли россиянки Диана Шнайдер и Елена Веснина.
Первый сет остался за Путинцевой и Доусон — 6:4. Второй уже на тай-брейке выиграла российская пара — 7:6 (8). А вот третью партию казахстанско-датский дуэт проиграл всухую — 0:6. Встреча длилась 2 часа и 1 минуту.
Во втором круге, 5 июля, Шнайдер и Веснина сыграют против Эйжи Мухаммад (США) и Алдилы Сутьяди (Индонезия).
Ранее Путинцева в матче второго круга в одиночном разряде повесила баранку олимпийской чемпионке и установила рекорд на Уимблдоне.