20:06 (мск), источник: Vesti.kz

Невероятным камбэком с баранкой обернулся матч казахстанки на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела второй матч за день на Уимблдоне-2024, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

На этот раз она выступила в парном разряде вместе с датчанкой Кларой Таусон. Им в первом круге противостояли россиянки Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Первый сет остался за Путинцевой и Доусон — 6:4. Второй уже на тай-брейке выиграла российская пара — 7:6 (8). А вот третью партию казахстанско-датский дуэт проиграл всухую — 0:6. Встреча длилась 2 часа и 1 минуту.

Во втором круге, 5 июля, Шнайдер и Веснина сыграют против Эйжи Мухаммад (США) и Алдилы Сутьяди (Индонезия).

Ранее Путинцева в матче второго круга в одиночном разряде повесила баранку олимпийской чемпионке и установила рекорд на Уимблдоне.

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