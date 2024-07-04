Теннисист Хачанов проиграл 220-й ракетке мира во втором круге Уимблдона

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл французу Кентену Алису в матче второго круга Уимблдона. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Алиса, который занимает 220-е место в мировом рейтинге и пробился в основную сетку Уимблдона через квалификацию. Хачанов был посеян на турнире под 21-м номером. В третьем круге француз сыграет с датчанином Хольгером Руне (15-й номер посева).

Хачанову 28 лет, он занимает 22-е место в мировом рейтинге и является обладателем 6 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open (2023) и US Open (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Алису 27 лет. Француз во второй раз подряд дошел до третьего круга Уимблдона и повторил свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

Россиянин Роман Сафиуллин в матче второго круга обыграл чеха Томаша Махача (6:2, 6:4, 5:7, 6:3). В следующем раунде он сыграет с французом Артюром Фисом. Фис вышел в третий круг после того, как поляк Хуберт Хуркач (7-й номер посева) отказался от продолжения борьбы в четвертом сете из-за травмы.