Рыбакина разозлилась и отменила сенсацию на Уимблдоне
Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина пробилась в третий круг Уимблдона-2024, передают Vesti.kz.
Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина пробилась в третий круг Уимблдона-2024, передают Vesti.kz.
Во втором круге она прошла представительницу Германии Лауру Зигемунд (№ 72).
Первый сет Рыбакина забрала — 6:3, а второй проиграла с аналогичным счетом. Похоже, казахстанка не на шутку разозлилась на себя и выиграла решающую партию — 6:3.
За матч, который длился 2 часа и 14 минут, Рыбакина сделала 5 эйсов и совершила 3 двойные ошибки, Зигемунд отметилась 1 подачей навылет при 3 двойных ошибках.
Следующей соперницей Елены станет сильнейшая матча Каролин Возняцки (№ 91, Дания) — Лейла Фернандес (№ 25, Канада).
Напомним, что Рыбакина на старте турнира обыграла румынку Елену Габриэлу-Русе (№ 152).
Елена — победительница Уимблдона-2022, а действующей является Маркета Вондроушова (№ 6) из Чехии.