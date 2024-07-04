Путинцева сыграет с первой ракеткой мира на Уимблдоне

Ею стала первая ракетка мира из Польша Ига Швентек, которая во втором круге обыграла хорватку Петру Мартич (№ 85) — 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут. В ходе встречи Швентек сделала 3 эйса и допустила 2 двойные ошибки, в то время как Мартич выполнила 2 подачи навылет при 2 двойных ошибках.