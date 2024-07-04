Путинцева сыграет с первой ракеткой мира на Уимблдоне
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№ 35) узнала соперницу по третьему кругу Уимблдона-2024, передают Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№ 35) узнала соперницу по третьему кругу Уимблдона-2024, передают Vesti.kz.
Ею стала первая ракетка мира из Польша Ига Швентек, которая во втором круге обыграла хорватку Петру Мартич (№ 85) — 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут. В ходе встречи Швентек сделала 3 эйса и допустила 2 двойные ошибки, в то время как Мартич выполнила 2 подачи навылет при 2 двойных ошибках.
Путинцева в предыдущих раундах победила немку Анжелику Кербер (№ 221) и чешку Катерину Синякову (№ 36), впервые в карьере добравшись до третьего круга Уимблдона. При этом казахстанка неудачно выступила в парном разряде.
Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии.
Матч Швентек — Путинцева состоится 5 июля.