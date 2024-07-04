Самсонова обыграла Аванесян в матче второго круга Уимблдона

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ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу Элину Аванесян в матче второго круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой, которая посеяна на турнире под 15-м номером. В третьем круге она сыграет с россиянкой Анной Калинской (17-й номер посева).

Самсоновой 25 лет, она располагается на 15-й строчке в мировом рейтинге, на ее счету пять титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема россиянка дважды доходила до четвертого круга — на US Open (2022) и Уимблдоне (2021). В составе российской команды Самсонова в 2021 году стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Аванесян 21 год, она занимает 77-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Roland Garros в 2023 и 2024 годах.