Шарапова о двухлетнем сыне: «Он познает мир, и я познаю вместе с ним»
1 июля ему исполнилось два года.
1 июля ему исполнилось два года.
"В родительстве очень важно уметь договариваться. Я не предполагала, что умение вести переговоры, приобретенное в бизнесе и спорте, пригодится мне в родительстве (улыбается).
Но я учусь каждый день — чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Рождение сына — одно из лучших событий в моей жизни, и, воспитывая его, я расту вместе с ним.
Я сама учусь благодаря его поступкам и открытиям — он познает мир, и я познаю вместе с ним".