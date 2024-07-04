4 июля, источник: Sports.Ru

Шарапова о двухлетнем сыне: «Он познает мир, и я познаю вместе с ним»

1 июля ему исполнилось два года.

Шарапова о двухлетнем сыне: «Он познает мир, и я познаю вместе с ним» | Источник: Sports.Ru

"В родительстве очень важно уметь договариваться. Я не предполагала, что умение вести переговоры, приобретенное в бизнесе и спорте, пригодится мне в родительстве (улыбается).

Но я учусь каждый день — чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Рождение сына — одно из лучших событий в моей жизни, и, воспитывая его, я расту вместе с ним.

Я сама учусь благодаря его поступкам и открытиям — он познает мир, и я познаю вместе с ним".

Читайте также от «Sports»
«Ставлю ее в пример всем юным спортсменам». А как катается дочка Ротенберга?
Лучший русский на драфте НХЛ-2024. Почему он до сих пор не в основе СКА?
«Она постоянно говорила о сексе». Топ-тренера США отстранили
Джек Грилиш – лицо майонеза. Возможно, главная реклама Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь