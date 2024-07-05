Маррей заявил, что хотел бы продолжать играть
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей заявил, что хотел бы продолжать играть в теннис, но физически не может этого делать из-за старых травм.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей заявил, что хотел бы продолжать играть в теннис, но физически не может этого делать из-за старых травм.
В четверг Маррей в паре со своим братом Джейми уступил в матче первого круга Уимблдона австралийцам Ринки Хидзикате и Джону Пирсу со счетом 6:7 (6:8), 4:6.
«Это сложно. Я хотел бы продолжать играть, но не могу физически. Это слишком тяжело. Все мои травмы суммировались, они не были незначительными. Честно, я хочу играть вечно, я очень люблю этот вид спорта. Теннис преподал мне массу уроков, которые я смогу использовать до конца своей жизни. Я не хочу останавливаться. Так что мне очень тяжело», — приводит слова теннисиста The Tennis Letter.
Ранее Маррей заявил, что текущий розыгрыш Уимблдона станет последним для него в карьере. В субботу бывшая первая ракетка мира может провести свой заключительный матч на Уимблдоне, сыграв в миксте с Эммой Радукану. Ранее Маррей снялся с одиночного разряда Уимблдона.
Маррею 37 лет, он является победителем Уимблдона (2013, 2016), US Open (2012) и бывшей первой ракеткой мира. Также на его счету две победы на Олимпиаде в одиночном разряде (2012, 2016) и серебро Игр в миксте (2012). Всего британец выиграл 46 титулов в одиночном разряде, на данный момент он располагается на 113-й строчке мирового рейтинга.